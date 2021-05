Il Genoa continua a insistere per Sam Lammers, attaccante classe 1997 che l’Atalanta ha acquistato lo scorso anno dal PSV Eindhoven. Dopo il tentativo non andato a buon fine dello scorso gennaio, la società del presidente Preziosi ha nuovamente riallacciato i discorsi per provare ad arrivare all’olandese, autore di 2 gol in 15 presenze (277' in campo in campionato) nell’ultima stagione di Serie A. Nuovi contatti tra i club, con il Genoa che insiste per Lammers – che nella giornata di mercoledì si è operato alla spalla. Genoa dunque al lavoro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione: oltre a Lammers, i rossoblù hanno nel mirino anche Junior Messias, protagonista di un’ottima stagione nonostante la retrocessione col Crotone.