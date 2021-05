Alessandro Bastoni è pronto a continuare la sua avventura con la maglia dell 'Inter . L'annuncio "ufficioso" del rinnovo di contratto è arrivato da parte dell'agente del giocatore, Tullio Tinti , che ha incontrato i dirigenti nerazzurri nella sede del club. Nessuna parola invece su Simone Inzaghi (altro suo assistito). "Deve firmare il calciatore, ma l'accordo è stato raggiunto - spiega Tinti che ha dribblato la domanda sul futuro di Simone Inzaghi - Bastoni è felice di restare all'Inter ". L'agente non ha nascosto che, nelle scorse settimane, ci sono state offerte per il difensore il cui accordo attuale scade nel 2023: "Le offerte ci sono sempre per i grandi calciatori".

In nerazzurro dal 2017



Bastoni è di proprietà dell'Inter dal 2017 quando il club lo acquistò dall'Atalanta. Prima di giocare con i nerazzurri, però, il difensore ha giocato in prestito per due anni: prima all'Atalanta, poi al Parma. Nel 2019 Bastoni è rientrato all'Inter, diventando subito un perno della difesa di Antonio Conte. In tutto 74 presenze in nerazzurro, con il debutto in Champions League e la vittoria dello scudetto nella stagione appena conclusa.