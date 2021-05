Gli accordi sono stati quasi completamente definiti e presto i documenti saranno firmati. L’allenatore si legherà agli azzurri per le prossime due stagioni, con l’obiettivo di riportare la squadra in Champions League

Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Napoli . La discussione sui termini contrattuali procede ed è ormai vicina alla conclusione, dal momento che è stato definito quasi tutto. Nei prossimi giorni, dunque, saranno apposte le firme sui documenti, che legheranno l'allenatore agli azzurri per due anni; potrebbe esserci anche un'opzione per un'altra stagione. Le cifre dell'accordo dovrebbero aggirarsi sui 2,7-2,8 milioni all'anno.

Spalletti per l'obiettivo Champions

vedi anche

De Laurentiis: "Voglio un allenatore italiano"

È facile immaginare quale sarà il primo obiettivo per Luciano Spalletti, una volta insediatosi sulla panchina del Napoli: riuscire ad entrare tra le prime quattro e qualificarsi in Champions League, traguardo mancato nelle ultime due stagioni dagli azzurri e che l'allenatore ha dimostrato in Italia di saper raggiungere con l'Inter, con la Roma e anche con l'Udinese nei primi anni di Serie A.