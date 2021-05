Zinedine Zidane ha comunicato al Real Madrid la volontà di lasciare il club . Manca l'ufficialità ma l'addio tra l'allenatore francese e le merengues è ormai prossimo. Sulla panchina del Real da gennaio 2016 - con una temporanea interruzione del rapporto con le merengues da giugno 2018 a marzo 2019 - Zidane aveva chiesto qualche giorno per pensare alla sua decisione finale dopo l'ultima partita di campionato, giocata sabato scorso contro il Villarreal . Fino alla comunicazione arrivata mercoledì. Ora il Real potrebbe dirottare le proprie attenzioni per la panchina su Massimiliano Allegri , che è la prima scelta del club (che non tralascia però la possibilità di affidare la squadra all'ex capitano Raul). L'agente dell'ex allenatore della Juventus era stato avvisato a Madrid nella giornata di martedì.

Le vittorie di Zidane da allenatore a Madrid

leggi anche

Real fuori dalla Coppa: l'Alcoyano passa in 10

La stagione 2020/21 non è stata semplice per Zidane. L'allenatore francese ha chiuso un'annata sportiva senza trofei per la prima volta da quando è al Real e ha superato diversi momenti di difficoltà, in particolare la traumatica eliminazione in Copa del Rey a gennaio per mano dell'Alcoyano, club di terza serie, che l'aveva messo a rischio esonero. Lascia il Real dopo aver conquistato tre Champions League, eguagliando il record di Bob Paisley e Carlo Ancelotti, due edizioni della Liga, due Supercoppe europee, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club.