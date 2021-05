Il portiere ha ammesso che in Italia giocherebbe solo alla Juve o al Parma e proprio il club gialloblù è in forte pressing per convincerlo a tornare. Ma ci sarà da battere la forte concorrenza estera

"Juventus e Parma sono le uniche due squadre dove giocherei in Italia". Potrebbero avere un seguito le parole rilasciate da Gigi Buffon a GQ nelle scorse ore. Proprio il Parma, infatti è in forte pressing sul portiere 43enne che nei giorni scorsi ha annunciato l’addio ai bianconeri, confermando però la volontà di continuare a giocare davanti a un’avventura stimolante, meglio se dall’estero. Proprio la società gialloblù – club dove Buffon è cresciuto e con cui ha esordio in Serie A nel lontano 1995 –, retrocessa in Serie B al termine del campionato appena concluso, sta corteggiando il portiere: un pressing giornaliero e ancora più insistente da quando sulla panchina del club c’è Enzo Maresca, ex compagno proprio di Buffon alla Juve.