Un matrimonio annunciato da tempo, che adesso è divenuto anche ufficiale. David Alaba è un nuovo giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni, un colpo a parametro zero quello piazzato dalla società spagnola che ha ufficializzato l’arrivo del difensore austriaco classe 1992 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. "Il Real Madrid CF ha raggiunto un accordo con il giocatore David Alaba, che rimarrà legato al club per le prossime cinque stagioni. David Alaba sarà presentato come un nuovo giocatore del Real Madrid al termine di Euro 2021", si legge nella nota pubblicato sul sito delle merengues. Real che ha annunciato il giocatore su Twitter con un simpatico video nel quale la foto di Alaba viene prima scaricata nel pc del club e poi caricata in una cartella rinominata “Real Madrid 21/22”.