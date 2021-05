"CR7 resta alla Juve", parola di Georgina. La compagna del campione della Juventus, in Spagna per motivi di lavoro, ha risposto a una domanda sul futuro del portoghese: "Cristiano va via o resta alla Juve?", "Se queda", la replica (che in italiano vuol dire "resta"). Una risposta di cortesia, una notizia di mercato o un messaggio alla Juve? Vedremo...