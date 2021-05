Da piccolo ha sfidato fame e pericoli nei vicoli della favela di Ermelino Matarazzo, poco raccomandabile sobborgo nella zona orientale di San Paolo. Esperienza che segna una vita intera. "La favela sarà sempre la mia casa e ne vado fiero”, ripete oggi a ogni intervista Emerson Royal. Un tatoo sul braccio per ribadirlo e mettere subito in chiaro le proprio ambizioni "dalla favela verso il mondo", la scritta ad accompagnare l’immagine di due bambini abbracciati in un campo di calcio. Questione di prospettive. 10 anni vissuti in un ambiente difficile, prima che i genitori decidessero di intensificare sacrifici e ore di lavoro per garantire un alloggio sicuro in un luogo più tranquillo al piccolo Emerson e ai due suoi fratelli. Ma la favela resta dentro per sempre e, nel caso, del terzino destro brasiliano classe 1999 che oggi l’Inter ha individuato come possibile sostituto di Hakimi, lascia in dote sorrisi e voglia di guardare al mondo con ottimismo: "Perché quando cresci in povertà impari ad apprezzare le piccole gioie della vita. Bisogna sorridere alla vita perché è una e non si sa mai cosa potrà accadere domani", disse in una vecchia intervista rilasciata a ESPN Brasile proprio Emerson Royal.