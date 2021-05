Almeno 80 milioni di euro. Questa l'entità dell'offerta che porterebbe l'Inter a sedersi al tavolo delle trattative per la cessione di Achraf Hakimi. Il laterale marocchino classe 1998, 7 reti e 11 assist in 45 partite in nerazzurro al primo anno in Italia, è seguito da tre big europee e potrebbe essere il nome sacrificato dal club entro il prossimo 30 giugno per chiudere il mercato in attivo, come da indicazioni della dirigenza nel piano di ridimensionamento dei costi. La valutazione che l'Inter attribuisce al cartellino di Hakimi, bonus inclusi, è di almeno 80 milioni. Sull'ex Borussia Dortmund e Real Madrid, pagato più di 40 milioni nella scorsa estate dall'Inter, ci sono Psg, Bayern Monaco e Chelsea.