Prosegue il casting della Lazio per la panchina e tra i nomi più caldi c'è quello di Maurizio Sarri. Dopo un anno di pausa, l'allenatore toscano è pronto a tornare in corsa e i biancocelesti stanno lavorando per sondare la disponibilità. La parte tecnica convince Sarri che ha fatto il punto con il suo agente Ramadani. Il nodo, però, resta economico e bisogna limare la distanza tra richiesta e offerta. Importanti sviluppi, in un senso o nell'altro, sono attesi tra mercoledì e giovedì. Sarri, infatti, è ancora sotto contratto con la Juventus che dovrà pagare una penale per rescindere dal contratto, evitando così il rinnovo automatico fino al 2022.