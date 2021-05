L'allenatore dello Spezia incontrerà la dirigenza bianconera nella giornata di martedì, per conoscere i programmi e capire se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme anche nella prossima stagione: in caso di addio, Italiano è nel mirino di Verona, Sampdoria, Sassuolo e Lazio

Giornate di riflessione per Vincenzo Italiano, che dopo aver raggiunto la salvezza alla guida dello Spezia valuta il proprio futuro: l'allenatore è legato con il club bianconero da un contratto fino al 30 giugno 2022 e nella giornata di martedì si incontrerà con la propria società per discutere dei programmi in vista della prossima stagione. Nell'accordo che lega Italiano allo Spezia c'è anche una clausola rescissoria da 800mila euro, ma al di là del discorso economico, l'incontro sarà importante soprattutto per capire cosa prevede il progetto tecnico. La giornata di martedì in questo senso sarà molto importante per vedere se e come lo Spezia riuscirà eventualmente a convincere Italiano a proseguire un percorso insieme.