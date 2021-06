"I nostri colloqui con gli agenti di Messi stanno andando bene, continuano a progredire. Non possiamo ancora dire sono terminati, ma sappiamo che Leo vuole restare qui al Barcellona. La sua decisione non è legata a un fattore economico”. Nel corso della presentazione di Eric Garcia, difensore che torna a indossare la maglia catalana dopo aver lasciato il Manchester City a parametro zero, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il punto sulle contrattazioni per il rinnovo di Messi, in scadenza di contratto a fine mese. "Noi sappiamo a che punto siamo a livello economico e lo ringraziamo per la comprensione. Leo è in un momento di riflessione, vuole che si costruisca una squadra competitiva e che si vincano titoli ma nessuno di questi acquisti appena fatti sono stati conclusi per questo motivo. Sappiamo che Leo vuole restare. Eric sarebbe potuto andare anche da altre parti: Leo è in una situazione simile a quella di Eric ma spero che la sua voglia di Barça sia determinante anche per lui", ha proseguito il numero uno blaugrana che ha annunciato che presto saranno annunciati nuovi acquisti. Laporta ha poi sottolineato: "L'auditoria (l'analisi finanzia dei conti del club realizzata da una società legata ai blaugrana, ndr) ci fornirà più dati ma questa operazione di Messi era già in preventivo, non dipende dall’aspetto finanziario del club. A tutti emoziona l’idea che Messi e il Kun Aguero giochino insieme".