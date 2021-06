Scelto Rino Gattuso per la panchina, la Fiorentina è ora al lavoro sul mercato per costruire una rosa importante per la prossima stagione. E la società viola sta provando a prendere Sergio Oliveira , classe 1992 di proprietà del Porto. Il centrocampista è reduce da una grande stagione e quindi costa tanto, ma è il primo obiettivo per il mercato della Fiorentina. I viola fanno sul serio e vogliono regalare quest'importante colpo a Rino Gattuso. Non solo Sergio Oliveira, la Fiorentina ha chiesto al Porto anche Jesus Corona , esterno messicano classe 1993 che è in scadenza nel 2022.

Chi è Sergio Oliveira

approfondimento

Grande esperienza internazionale, convocato anche dal Portogallo per i prossimi Europei. Sergio Oliveira è cresciuto proprio nel Porto ma ha fatto la sua prima esperienza tra i professionisti al Beira-Mar, dove andò in prestito nel 2010. Poi le parentesi con Malines e Penafiel, prima del ritorno al Porto per giocare nella squadra B. Dopo una stagione al Pacos de Ferreira, è tornato nel suo club per un solo anno, per poi essere girato al Nantes. In Francia esplode proprio sotto la guida di Sergio Conceicao, segnando 8 gol in 26 partite nel 2016/2017. Prestazioni che gli permettono di conquistarsi il ritorno al Porto, questa volta definitivo, dove ritrova l'allenatore che lo ha valorizzato in Ligue 1. Dal 2017 è un punto fermo del club portoghese ed è reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo, con 13 reti in campionato (in 32 partite) e 5 in Champions League (in 8 presenze). Due di questi li ha segnati contro la Juventus, nel ritorno degli ottavi di finale all'Allianz Stadium: il primo su calcio di rigore e il secondo ai supplementari, che condannò i bianconeri di Pirlo all'eliminazione. Forza fisica, qualità e grande personalità, oltre a una continuità acquisita negli anni sia sotto l'aspetto realizzativo che delle prestazioni.

Lirola-Marsiglia, si tratta sul riscatto

Nel frattempo il Marsiglia ha deciso di non esercitare l'opzione per il riscatto di Pol Lirola fissata a 12 milioni di euro. Tuttavia l'intenzione del club francese sarebbe sempre quella di trattenere l'esterno classe 1997 dopo il prestito di 6 mesi nel finale dell'ultima stagione. Il Marsiglia sta trattando con la Fiorentina per abbassare la cifra del riscatto, con la speranza di riuscire ad acquistarlo a titolo definitivo ma a un prezzo inferiore rispetto a quello inizialmente pattuito.