In attesa di conoscere il futuro di Hakimi, l'Inter è a lavoro per cercare un esterno sinistro. Nella lista dei nerazzurri c'è un nome in cima alla lista: si tratta di Emerson Palmieri. Il terzino azzurro, vincitore della Champions League con il Chelsea, è la prima scelta di Simone Inzaghi. Un nome già avallato dal club nerazzurro che ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore per capire i margini dell'operazione.