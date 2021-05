Un sacrificio per trattenere gli altri big: il club nerazzurro sembra orientato a cedere Hakimi al Psg (l'offerta dei francesi è di 60 milioni di euro) ma non intende privarsi del miglior giocatore del campionato appena terminato. Romelu Lukaku, eletto dalla Lega Serie A, è in cima a tutti

Entrambi ora pensano all’Europeo. Ma se Bastoni ha già rinnovato il contratto con l’Inter ed è entusiasta, Barella invece, eletto dalla Lega come miglior centrocampista, dopo gli Europei dovrà parlare con la società per rivedere la sua posizione contrattuale in ballo da tempo. Il club ben sa che dovrà intervenire per blindarlo come fatto con Bastoni. Idolo dei tifosi, che lo indicano come capitan futuro, Nicoló piace molto a Simone Inzaghi che apprezza particolarmente anche Brozovic, considerato un giocatore chiave, e Christian Eriksen.

Inzaghi, che sarà annunciato ufficialmente nelle prossime 48 ore, considera la rosa dell’Inter un organico forte e competitivo anche senza Hakimi che sarà venduto appena il Psg alzerà l’offerta da 60 milioni. Il suo sacrificio, insieme alla cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona, permetterà all’Inter di chiudere giugno in modo sereno e di preparare anche il mercato in entrata dove si lavorerà sulle due fasce. Sperando poi di non dover ascoltare altre proposte indecenti.