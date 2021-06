Una stretta di mano per rinsaldare un matrimonio che dura ormai dal 28 gennaio 2019: Sinisa Mihajlovic siederà sulla panchina del Bologna anche nella prossima stagione. Decisione di rimanere in rossoblù maturata in maniera definitiva al termine di un incontro con la società che si è tenuto in mattinata: un confronto necessario per chiarire futuro, motivazioni e ambizioni. Nel colloquio odierno l’allenatore serbo ha parlato di calciomercato e della pianificazione estiva: Mihajlovic ha chiesto e ricevuto garanzie anche in tema di rinforzi (arriveranno un paio di nuovi giocatori durante questa sessione di mercato).