Di Francesco risolve col Cagliari: andrà al Verona

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore dell’ Hellas Verona . L’allenatore firmerà un contratto valido per due stagioni con i gialloblù non appena avrà risolto l’accordo precedente ancora in essere col Cagliari , che sarebbe scaduto nel 2023. Era stato esonerato lo scorso febbraio. Una volta ultimata la separazione dal club sardo, sarà libero di cominciare la sua nuova avventura a Verona, dove prenderà il posto di Ivan Juric , a sua volta approdato al Torino .

La carriera di allenatore di Di Francesco

Di Francesco ha cominciato ad allenare nel 2008, alla guida della Virtus Lanciano, venendo esonerato a metà stagione. Un anno dopo è subentrato a Cuccureddu sulla panchina del Pescara. Quindi ha inizia la stagione successiva alla guida del Lecce in Serie A, non concludendo il campionato. Nel 2012 è approdato sulla panchina del Sassuolo dove è rimasto per cinque anni, conquistando anche l'Europa League. Ha accettato la proposta della Roma nel 2017, restando quasi due stagioni. Quindi le esperienze con Sampdoria e Cagliari, in entrambi i casi terminate anzitempo con un esonero.