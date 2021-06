Ci sono ancora diverse società di serie A stanno ancora cercando l’allenatore per la stagione 2021/22. Giampaolo resta la prima scelta del Sassuolo, la Sampdoria ci prova per Dionisi dell'Empoli. Il Verona punta tutto su Di Francesco per sostituire Juric. Paolo Zanetti sempre più vicino alla permanenza a Venezia, così l'Udinese punta su Maran CALCIOMERCATO, I COLPI DI SCENA DI QUESTA SESSIONE Condividi:

Va delineandosi il quadro delle panchine in Serie A per la prossima stagione. Diversi i club che stanno ancora individuando l'allenatore per l'annata 2021/22. Tra questi c'è il Sassuolo, chiamato a definire il sostituto di Roberto De Zerbi, fresco di biennale con lo Shakhtar Donetsk. Il club emiliano è sempre più orientato alla scelta di Marco Giampaolo. I contatti con l’ex allenatore di Milan, Torino e Sampdoria stanno procedendo e in questo momento il Sassuolo appare in vantaggio sulla stessa Samp, che aveva sondato Giampaolo per un eventuale ritorno.

Samp, tentativo per Dionisi approfondimento La situazione delle 20 panchine di Serie A Proprio la Sampdoria, terminato il rapporto con Claudio Ranieri, è alla ricerca del nuovo allenatore. Nell'elenco dei papabili per il club ligure c’è anche Alessio Dionisi, trascinatore dell'Empoli neopromosso in A. Nelle scorse ore ci sono stati contatti tra l’entourage dell’allenatore e la società blucerchiata mentre Dionisi incontrerà l'Empoli tra mercoledì e giovedì per fare il punto sul proprio futuro.

Zanetti più vicino a Venezia. Maran-Udinese Tempo di scelte anche per l'Udinese, a fine rapporto con Luca Gotti. In queste ore il club friulano sta sondando il profilo dell'ex Genoa e Cagliari Rolando Maran. Quello dell'allenatore veneto potrebbe diventare il primo nome nella lista, dal momento che Paolo Zanetti - obiettivo inizialmente individuato dall'Udinese - è sempre più vicino a restare a Venezia. Nella giornata di martedì l'allenatore ha avuto dei confronti con la società per parlare del progetto tecnico in Serie A e di un ritocco contrattuale. La decisione definitiva arriverà nel pomeriggio di mercoledì, dopo l'ultimo confronto con il presidente Niederauer.