Attaccante polacco classe 2003, arriva in Italia dopo l'esperienza con il Wisla Cracovia: è il marcatore più giovane nella storia del club. Suo fratello maggiore Adam, anche lui attaccante, è stato vicino alla Serie A in passato. Prosegue il feeling tra il Genoa e la Polonia: Krzysztof Piatek l'esempio più limpido, Robert Lewandowski nel 2010 il rimpianto I PIU' PREZIOSI DELLA SERIE A PER TRANSFERMARKT Condividi:

Primo colpo della stagione 2021/22 per il Genoa. Il club ligure ha infatti definito l'arrivo di Aleksander Buksa. Attaccante polacco nato il 15 gennaio 2003, Buksa ha giocato nella scorsa stagione nel Wisła Cracovia e ha concluso l'annata sportiva con 3 reti e 2 assist su 21 partite giocate tra campionato, coppa nazionale e Youth League. In scadenza di contratto con il club, Buksa era seguito anche dal Borussia Dortmund e dall'Udinese in Italia. Quella del Genoa è stata un'operazione lampo: l'attaccante ha svolto le visite mediche in gran segreto e firmato il suo contratto.

Suo fratello Adam è stato vicino alla A approfondimento Giroud rinnova: chi invece sarà libero a giugno Fratello minore di Adam, attaccante classe 1996 che oggi gioca negli States con i New England Revolution, Aleksander Buksa è stato inserito dal Guardian nel 2020 nella lista dei migliori sessanta talenti nati nel 2003. Centravanti forte sui palloni alti e dotato di una buona tecnica, piede sinistro, è cresciuto nel settore giovanile del Wisła Cracovia. Con la maglia del Wisla ha esordito in prima squadra a poco più di 16 anni il 22 aprile 2019, nella partita di Ekstraklasa persa per 3-2 contro il Wisła Płock. La prima rete in carriera è arrivata il 23 agosto 2019 nella sconfitta per 3-2 contro il Jagiellonia. Grazie a quel gol, segnato a 13 minuti dal suo ingresso in campo, Buksa è diventato a 16 anni e 220 giorni il più giovane marcatore della storia del club, nonché il secondo della storia del campionato polacco alle spalle di Włodzimierz Lubanski. Curiosità: l'Italia era nel destino della famiglia Buksa. Anche suo fratello Adam, infatti, era stato cercato in passato da Udinese, Genoa e Parma.