Nel 2010 non era ancora Robert Lewandowski, oggi uno dei centravanti più forti al mondo. Ma il presidente Enrico Preziosi ci aveva visto giusto e l'attaccante polacco era praticamente un giocatore del Genoa. Con tanto di visite mediche e qualche giorno di allenamento a Pegli, sotto la guida di Gian Piero Gasperini. "Quando è andato via Milito arrivarono lui e Palacio - confessò una volta il tecnico a Sky Sport - poi per poco non rimasero entrambi. Questa è la prova di come Preziosi capisca di calcio".