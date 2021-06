I rossoneri riscatteranno il difensore per la cifra pattuita a gennaio visto che il Chelsea non ha concesso sconti. Nei prossimi giorni si procederà a stilare i documenti per ufficializzare il passaggio a titolo definitivo

Fikayo Tomori sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo. I rossoneri, infatti, hanno deciso di esercitare il diritto di riscatto per il difensore inglese. Dopo giorni di trattative con il Chelsea, club proprietario del cartellino, il Milan ha rotto gli indugi visto che i blues non hanno concesso sconti sulla cifra pattuita lo scorso gennaio. Tomori, quindi, verrà riscattato pagando 25 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro) e la prossima settimana verranno i contratti e tutta la documentazione necessaria per ufficializzare il trasferimento in rossonero.

Punto fermo della difesa

Il Milan effettuerà un importante investimento per Tomori che, arrivato lo scorso gennaio, è subito diventato un titolare della formazione di Stefano Pioli, scavalcando Romagnoli nelle gerarchie. In tutto ventidue presenze in rossonero con un gol, quello fondamentale nello scontro diretto per un posto in Champions League contro la Juventus.