Il primo acquisto dell' Inter targato Simone Inzaghi può essere Alex Cordaz . È in fase avanzata la trattativa per il ritorno in nerazzurro del portiere classe 1983, di proprietà del Crotone, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Giovedì sera, durante la cena con Inzaghi, il direttore sportivo Ausilio ha chiamato Cordaz, proponendogli di vestire la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Un'idea avallata dal nuovo allenatore e accettata da Cordaz che ha già parlato con Inzaghi. L'arrivo del portiere libererà un posto nella lista Champions visto che il giocatore è cresciuto nel vivaio dell'Inter. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli e arriverà la firma .

Il ritorno a Crotone da dirigente

L'offerta dell'Inter è arrivata proprio nei giorni in cui Cordaz e il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, stavano parlando del futuro della squadra calabrese. I due hanno chiacchierato a lungo e, dopo la firma con l'Inter, Vrenna e Cordaz dovrebbero svolgere una conferenza stampa insieme. Per Cordaz, infatti, si chiuderà una parentesi in Calabria lunga sei anni e mezzo, con 248 presenze e due promozioni in Serie A. Il portiere, inoltre, ha preso l'impegno che tornerà a Crotone non appena smetterà per vestire i panni del dirigente.