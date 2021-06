L'allenatore portoghese, che nella stagione appena conclusa ha portato la sua squadra fino ai quarti di finale di Champions League, ha rinnovato per altri tre anni. Grande soddisfazione per Conceiçao, che continuerà la sua avventura al Porto, iniziata nell'estate del 2017: "Sono estremamente orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto e di quello che faremo"

Sergio Conceiçao sarà l'allenatore del Porto per altre tre stagioni: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2024 per il portoghese, che nella stagione appena conclusa ha guidato la sua squadra fino ai quarti di finale di Champions League e ha terminato il campionato nazionale al secondo posto alle spalle dello Sporting Lisbona. A comunicarlo è stato lo stesso club portoghese attraverso il proprio sito ufficiale, al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto Da Costa: "Sergio Conceiçao non è soltanto l'allenatore del nostro club, ma è l'allenatore di tutti noi: il mio, il suo, quello dei tifosi. Sono sicuro che insieme vinceremo". Oltre alle parole di Da Costa, anche lo stesso allenatore ha espresso la sua felicità per il proseguimento di questa avventura: "Sono estremamente orgoglioso di essere qui oggi per tutto quello che abbiamo fatto, ma soprattutto per quello che faremo".