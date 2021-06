L'attaccante annuncia l'addio al Boca: "Non continuerò in questo club, ma non è un addio. Non ho più niente da dare a questa squadra, che per me resta la migliore al mondo. Futuro? A oggi dico che mi ritiro"

Una lunga e gloriosa carriera, con tanti successi in ogni parte del mondo. Carlos Tevez nel 2015 aveva deciso di tornare in Argentina, al suo Boca Juniors, e, tranne che per una parentesi in Cina nel 2017, è lì da 6 anni e in quest'arco di tempo ha vinto tre campionati, una Coppa e una Supercoppa e ha disputato una finale di Libertadores. La sua avventura a La Bombonera si è conclusa e ad annunciarlo è stato lo stesso Tevez, che ha letto pubblicamente una lettera. "Non continuerò in questo club, non è un addio ma un arrivederci. Sarò sempre lì per i tifosi", ha detto l'attaccante argentino. Il suo futuro? "A oggi dico che mi ritiro", aggiunge. Ma la decisione definitiva non è stata ancora presa, Tevez potrebbe anche decidere di continuare a giocare altrove.