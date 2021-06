Visite mediche a Coverciano o Firenze

Affare ormai in dirittura quello tra il Psg e Donnarumma, tanto che il portiere potrebbe fare le visite mediche a Coverciano – dove è in ritiro con la Nazionale azzurra in vista del prossimo Europeo – o a Firenze in compagnia di un medico del Psg. Curiosità: a spingere per l’ingaggio di Donnarumma è stato, più ancora di Leonardo, direttamente Nasser Al-Khelaifi che non ha voluto perdere l’occasione – nonostante la presenza in rosa di Keylor Navas – di garantirsi uno dei migliori portieri del presente e del futuro. Su Donnarumma c’è stato anche un tentativo da parte di Fabio Paratici, che ha provato a portarlo al Tottenham, ormai sua futura squadra.