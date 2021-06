Inter, la clausola del Chelsea per Emerson. E l'Atletico pensa a Lautaro

Il Chelsea ha un’opzione per prolungare unilateralmente il contratto di Emerson Palmieri, che quindi non scadrà nel 2022: per questo motivo chiede 15/20 milioni e l’Inter lo vorrebbe in prestito. Dalla Spagna, invece, Simeone sta convincendo la proprietà dell’Atletico Madrid a fare un grande sforzo per la punta, Lautaro Martinez o Vlahovic in lista, con Saul e Gimenez in uscita che possono finanziare il colpo.