Tredicesimo posto nell'ultimo campionato di Serie A , con 40 punti e una salvezza conquistata in anticipo rispetto alla fine della stagione. Nonostante l'obiettivo raggiunto, l' Udinese sembrava orientata a voltare pagina e a ripartire da un nuovo allenatore. Dai tentativi per Paolo Zanetti del Venezia ai contatti per Rolando Maran, la società bianconera si stava già muovendo per trovare l'uomo giusto per la panchina. Ma alla fine, a sorpresa, l'Udinese dovrebbe continuare con Luca Gotti . Si va sempre più verso la conferma dell'allenatore che, subentrato a Igor Tudor nel novembre del 2019, ha condotto la squadra bianconera alla salvezza nelle ultime due stagioni.

L'esperienza di Gotti all'Udinese

Eppure la sua parentesi alla guida della prima squadra era iniziata quasi per caso. Un decennio da secondo, per anni alle spalle di Roberto Donadoni tra Parma e Bologna e poi di Maurizio Sarri al Chelsea. Dopo la conclusione dell'esperienza in Inghilterra, Gotti è rientrato in Italia per ricoprire il ruolo di vice di Igor Tudor all'Udinese. Qualche mese dopo, però, si è ritrovato a guidare da solo la squadra bianconera, in seguito all'esonero del croato. Un incarico pro tempore, divenuto poi definitivo con il passare delle partite, delle prestazioni e dei risultati. Quasi due anni dopo Luca Gotti è ancora alla guida dell'Udinese, pronto a vivere la sua terza stagione in bianconero.