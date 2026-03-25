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De Zerbi, nessun ritorno immediato in panchina: la scelta solo dalla prossima stagione

Calciomercato

Dopo aver risolto a febbraio il suo contratto col Marsiglia, l'allenatore italiano era stato già cercato dal Tottenham dopo l'esonero di Frank. E nonostante gli ultimi rumors legati al club inglese (e non solo), De Zerbi ha deciso che non tornerà immediatamente in panchina indipendentemente dalle offerte e dai club: la sua volontà è quella di aspettare e valutare nuove possibilità che avrà al termine dei campionati

NON SOLO DE ZERBI: GLI ALLENATORI SVINCOLATI

Roberto De Zerbi non tornerà in panchina durante la stagione in corso. Questa è la volontà del 46enne allenatore italiano che, dopo la risoluzione consensuale a febbraio col Marsiglia, era stato cercato dal Tottenham in seguito all'esonero di Thomas Frank. Spurs che successivamente avevano puntato su Igor Tudor, ma restano ancora a ridosso della zona retrocessione in Premier League. Nonostante i rumors di mercato, De Zerbi non intende ripartire in corsa: la sua volontà è quella di aspettare e valutare le possibilità che avrà al termine dei campionati. Non si tratta quindi un no specifico al Tottenham, dato che era stato cercato anche da altre squadre dopo la separazione dal Marsiglia. De Zerbi è convinto della sua scelta indipendentemente dalle offerte e dai club che l'hanno contattato. Ecco perché non lo rivedremo in panchina prima della prossima stagione.

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