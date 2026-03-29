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Colpo in attacco del Milan Futuro: in arrivo dal Partizan Andrej Kostic

Calciomercato

Attaccante montenegrino classe 2007: nella giornata di oggi — domenica 29 marzo — dovrebbe svolgere le visite mediche per poi diventare un giocatore del Milan Futuro in estate. Alto quasi un metro e novanta, viene paragonato a Vlahovic e il suo Ct in nazionale è Mirko Vucinic

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Colpo per l'attacco per il Milan Futuro: dal Partizan Belgrado è in arrivo Andrej Kostic. L'attaccante classe 2007 già nella giornata di oggi — domenica 29 marzo — dovrebbe svolgere le visite mediche per poi trasferirsi in Italia a partire dall'estate. In questa stagione sta giocando in Serbia, dopo la formazione nel suo Montenegro nelle file del Buducnost Podgorica.

Chi è Andrej Kostic

Nato a Podgorica il 16 gennaio del 2007, l'anno in cui il Milan vinceva la sua ultima Champions League. Quasi uno e novanta di altezza; è cresciuto, dicevamo, nelle file del Buducnost Podgorica, con cui ha vinto il campionato in patria lo scorso anno prima di passare al Partizan nell'estate del 2025, per poco meno di un milione. Nove gol l'anno scorso nel campionato montenegrino, già undici quest'anno in Serbia, dove ha giocato sempre da punta centrale in un 4231. Ha già esordito in nazionale a livello senior: due presenze con Mirko Vucinic come Ct, la prima di sempre a 16 anni e 3 mesi. Conosce già l'Italia, visto che nel settembre scorso aveva segnato un gol all'U21 di Baldini nelle qualificazioni all'Europeo di categoria. Nel classico gioco dei paragoni il nome che viene fatto per descriverlo è quello di Dusan Vlahovic, con cui condivide l’agente. E sui social metteva così in mostra le sue doti: una rovesciata da urlo con tanto di colonna sonora italiana. Forse era destino.

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