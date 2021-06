Nuovo accordo per il riscatto di Tonali, dal Brescia sconto del 30% circa (anno scorso accordo era per un totale di 10 milioni per il prestito, 15 per il diritto di riscatto, 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Senza riscatto dal Milan, il Brescia doveva restituire 5 milioni già incassati), mentre la nuova formula prevede 10 milioni per il prestito + 15 tra fisso e bonus + il cartellino di Olzer che ha esordito con Milan in Coppa Italia a titolo definitivo a Brescia - con recompra Milan.