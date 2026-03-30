L'allenatore italiano reduce dalla risoluzione consensuale con il Marsiglia ha aperto al Tottenham e valuterà l'offerta degli Spurs: 5 anni di contratto e garanzie sulla possibilità di costruire una squadra competitiva. Prossime ore decisive per il sì

Il Tottenham continua il suo pressing su Roberto De Zerbi ma la novità è rappresentata dall’apertura data nelle scorse ore dall’allenatore a valutare l’offerta del club inglese. Se in un primo momento infatti De Zerbi pareva intenzionato a non tornare immediatamente in panchina (dopo la risoluzione consensuale con il Marsiglia dello scorso 11 febbraio) e non prendendo un club “in corsa”, le garanzie offerte dagli Spurs e il pressing ostinato hanno fatto breccia. De Zerbi valuterà dunque l'offerta del Tottenham, che gli ha proposto un contratto di 5 anni, rassicurandolo relativamente alla possibilità di costruire una squadra forte e competitiva per le prossime stagioni. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo dell'allenatore italiano, che potrebbe quindi tornare in panchina solo poche settimane dopo la fine dell'esperienza con il Marsiglia.