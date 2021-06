Il difensore rumeno è in scadenza di contratto con la Lazio. Simone Inzaghi lo vorrebbe all'Inter e la società è disposto ad accontentarlo. Per una questione di riconoscenza verso i biancocelesti, Radu aspetterà qualche giorno per valutare la situazione. Senza nuove proposte di rinnovo, firmerà per l'Inter fino al 2022

