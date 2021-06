Calciomercato, news e trattative in tempo reale

Milan, lavori in corso per tenere Brahim Diaz e Dalot

Il Milan continua a lavorare per tenere in rosa Brahim Diaz. Contatti in corso col Real Madrid per un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro. Oltre al trequartista spagnolo,i rossoneri stanno provando a trattenere anche Diogo Dalot: anche per lui, dopo il prestito secco di questa stagione, l’idea è prestito con diritto di riscatto. È stata fatta una prima offerta al Manchester United, la risposta è attesa per la prossima settimana.