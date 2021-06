Il presidente blucerchiato incontrerà nei prossimi giorni D'Aversa, che rimane un'opzione importante per la panchina nella prossima stagione, ma si sta facendo largo l'ipotesi Iachini: l'allenatore tornerebbe in blucerchiato dopo aver conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2011-12

Il domino degli allenatori in Serie A è quasi arrivato alla sua conclusione, anche se alcune panchine devono ancora trovare il loro padrone: tra queste c'è quella della Sampdoria, dopo l'addio di Claudio Ranieri e la trattativa con Alessio Dionisi non conclusa positivamente (l'allenatore dell'Empoli firmerà con il Sassuolo nei prossimi giorni). Il presidente Ferrero nei prossimi giorni si incontrerà con Roberto D'Aversa, che rimane un'opzione importante per la panchina blucerchiata, ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo l'ipotesi che porta al ritorno di Beppe Iachini. Il numero uno blucerchiato vede nell'ex allenatore della Fiorentina un grande esperto di salvezze e soprattutto un nome gradito alla piazza. Iachini tornerebbe infatti a guidare la Sampdoria dopo la promozione in Serie A ottenuta nel 2012.