Dichiarazioni che non faranno felici i tifosi dell'Inter. L'agente di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha fatto chiarezza sul futuro dei suoi due assistiti. "Dei due, l'unico che lascerà l'Inter è Hakimi - spiega a RadioColonia AM 550 - L'Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e lo ha già scelto. Hakimi è l'unico che può andare in varie squadre d'Europa".

"Lautaro? L'Inter vuole tenerlo ma vedremo"

Quanto alla situazione di Lautaro Martinez, attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina, la questione è meno chiara: "Su Lautaro penso l'Inter sia in una posizione molto forte, perché lo considera un campione, un goleador: per tutto questo vogliono che rimanga. Quello che regola il mondo sono i bilanci, se dovessero liberarsi di Lautaro non lo farebbero per poco - dice - Dobbiamo lavorare sulla questione Lautaro (il rinnovo, ndr), ma non c'è ancora una situazione chiara. Quelli che 2 anni fa erano prezzi normali, dopo il Covid sono cambiati. Non c'è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà Lautaro, ha 23 anni e la sua opinione è molto importante. Penso che possa diventare uno dei più grandi giocatori d'Europa, ha solo 23 anni. Ovunque giochi, ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori al mondo".