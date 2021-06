Dor Peretz a un passo dal Venezia

È arrivato in Italia, poco dopo le 16 all’aeroporto della Malpensa Dor Peretz, classe 1995, israeliano di origini marocchine ma con passaporto comunitario (portoghese). Centrocampista del Maccabi Tel Aviv, e capitano della nazionale israeliana: 10 gol e 7 assist nella Ligat. Ha giocato anche in Europa League. È arrivato in Italia, ed è pronto a firmare un contratto con il Venezia per giocare la prossima stagione in Serie A.