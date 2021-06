Sassuolo, Dionisi è il nuovo allenatore

La società neroverde ufficializza l'arrivo in panchina dell'ex Empoli: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per un'altra stagione

Il Sassuolo riparte Alessio Dionisi , l'allenatore scelto per raccogliere l'eredità di Roberto De Zerbi ora allo Shakhtar Donetsk. L'accordo tra le parti era stato raggiunto già nei giorni scorsi, ora sono stati definiti anche gli ultimi dettagli ed è stato messo tutto nero su bianco. "Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’Ad Giovanni Carnevali e del Ds Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a giugno 2023 . La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde", si legge nella nota.

Biennale più opzione

Dionisi – che con il Sassuolo ha firmato un contratto biennale con opzione per un’altra stagione – è uno dei giovani allenatori italiani che maggiormente si è messo in mostra negli ultimi anni, nei quali ha raccolto risultati importanti sempre attraverso un bel giorno. Nella passata stagione ha vinto il campionato di Serie B alla guida dell’Empoli, società con la quale ha risolto il contratto proprio per iniziare la sua avventura alla guida del Sassuolo.