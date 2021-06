Real Madrid, Sergio Ramos non rinnova. Alle 12:30 la conferenza stampa di addio

Dopo 16 anni si chiude l'avventura di Sergio Ramos al Real Madrid. In una conferenza stampa organizzata per domani il difensore dirà ufficialmente addio alle merengues, in attesa di comunicare quale sarà la prossima destinazione - con il PSG sempre sullo sfondo. In una nota del club di Madrid è stata quindi annunciata la fine di una storia lunga e vincente; Sergio Ramos riceverà l'omaggio del club a Valdebebas prima di aprire una nuova parentesi della sua carriera.