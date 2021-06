Sottil controriscattato, tornerà alla Fiorentina

Riccardo Sottil torna alla Fiorentina. La Viola, infatti, ha esercitato il controriscatto per l'esterno classe 1999 che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Cagliari. Il club sardo, lo scorso mercoledì, aveva riscattato Sottil per 10 milioni di euro. La Fiorentina, però, ha deciso di riportare il giocatore a Firenze pagando 12,2 milioni di euro. Sottil ha già collezionato ventitré presenze in carriera con la Viola, lì dove tornerà in attesa di conoscere l'allenatore che prenderà il posto di Gattuso.