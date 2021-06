Davide Zappacosta non piace solo all'Inter. C'è anche la Fiorentina sul giocatore. A differenza dei nerazzurri (verrebbe inserito come pedina di scambio per Hakimi), i viola però vorrebbero comprarlo perché intendono puntarci davvero, considerando che Lirola – seguito anche da Marsiglia e Atalanta – può partire. La Fiorentina spera che per Zappacosta non arrivino grandi offerte da club più importanti per riuscire a chiudere.