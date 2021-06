Era il 7 giugno e Buffon passava in macchina vicino a Parma. Alla radio danno “Bella” di Jovanotti, la canzone dei suoi anni in gialloblù. "E gira gira il mondo. E gira il mondo e giro te...." Quando l’ha sentita, Gigi, non ha avuto più dubbi ed ha deciso di tornare nella sua Parma, dove tutto ebbe inizio

BUFFON: "A PARMA PER RISCRIVERE PAGINE IMPORTANTI"