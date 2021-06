Sono ore decisive per il futuro societario della Salernitana. Entro la mezzanotte del 25 giugno, infatti, il club dovrà passare di mano, con il patron Lotito che dovrà cedere la società per permettere la regolare iscrizione al campionato di Serie A. Le normative Noif (Norme Organizzative Interne Figc) vietano infatti la multiproprietà nel calcio: un soggetto – in questo caso Lotito, già presidente della Lazio – non può essere proprietario, direttamente o comunque indirettamente (la Salernitana è in parte controllata dal figlio di Lotito e in parte dal cognato Mezzaroma), di due club che competono nello stesso campionato.