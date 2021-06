Salernitana, inviata tutta la documentazione alla Federazione

La Federazione ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per la cessione della Salernitana: è stato mandato tutto ciò che serve su questo trust e ora si sta studiando e valutando quando ricevuto per capire se tutto è conforme alle norme. La Salernitana è convinta di aver fatto tutto bene per completare l’iscrizione al campionato ma manca ancora l’ultimo ok perché la cosa si possa completare – ok che potrà arriverà nei prossimi giorni, se davvero tutto sarà regolare.