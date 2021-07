Sergio Ramos e il Paris Saint Germain si preparano a convolare a nozze. Secondo quanto riporta l’edizione online della francese RMC Sport l’ex difensore del Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo con il club parigino per un contratto di due anni. Lo spagnolo avrebbe dunque preferito la Ligue-1 alle offerte dalla Premier League. Una di queste, scrive RMC, sarebbe stata anche più remunerativa per il giocatore. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo il superamento delle visite mediche. Sergio Ramos si prepara dunque a iniziare una nuova avventura dopo la lunga storia con le Merengues, conclusasi al termine del 2020-2021 senza rinnovare il contratto.

La storia di Sergio Ramos con il Real Madrid

Sergio Ramos ha giocato complessivamente 671 partite con il Real, realizzando 101 gol e vincendo 22 trofei. Tra questi cinque campionati spagnoli e ben quattro Champions League. In particolare Ramos fu decisivo per la conquista della “Decima” con Ancelotti in panchina, pareggiando a tempo scaduto nella finale del 2013-2014 contro l’Atletico Madrid e avviando la rimonta dei Blancos contro i Colchoneros. Sedici anni dopo l’arrivo a Madrid da Siviglia Sergio Ramos è ora pronto per una nuova avventura. E tutti gli indizi portano sotto la Torre Eiffel.