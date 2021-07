Perotti in Italia: Genoa in pole

Diego Perotti si trova in Italia: il Fenerbahce gli ha dato l'ok per continuare la riabilitazione a Roma (Villa Stuart), dove la prossima settimana Diego proseguirà l’iter riabilitativo post l’infortunio per farsi trovare pronto in caso di nuova avventura. Col Genoa in pole e al lavoro con contatti continui per chiudere il ritorno di Diego in Italia e a Genova.