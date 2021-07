La Fiorentina e Franck Ribery si dicono addio dopo due anni. Il 38enne e il club viola non hanno rinnovato il contratto in scadenza al 30 giugno . Un addio annunciato, che la società ha confermato sui social nella mattinata di martedì 1 luglio con un messaggio tanto semplice quanto sentito: " Grazie, Franck Ribery " accompagnato da una foto del giocatore francese in maglia viola. Nella Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano non ci sarà allora l'ex Bayern Monaco in campo.

I numeri di Ribery con la Fiorentina

vedi anche

Ribery mostra il suo yacht: che lusso a Dubai!

"Mi piacerebbe prolungare il contratto con la Fiorentina, mi piacciono molto la città, la gente, i tifosi, la lingua. A Firenze ho trascorso due anni belli". Così Franck Ribery aveva parlato a metà giugno nel corso di un'intervista rilasciata al canale mediatico del Bayern Monaco, la sua ex squadra. Il percorso in Italia non è però proseguito secondo i desideri del fuoriclasse francese, che saluta Firenze dopo due anni, con 51 presenze, alcuni guai fisici che ne hanno condizionato il rendimento, 5 gol e 10 assist. Ribery è stato comunque in grado di regalare giocate da ricordare come un gran gol a San Siro contro il Milan a settembre 2019, una rete da applausi all'Olimpico contro la Lazio e un assist fantastico per Vlahovic nella vittoria per 3-0 dello scorso dicembre sul campo della Juventus. Non sono però state stagioni semplici per il numero 7 e la Fiorentina, che si è ritrovata a lottare nelle zone basse della classifica. Ora sarà tempo di decifrare il futuro del 38enne di Boulogne-sur-Mer. La volontà di Ribery sarebbe quella di rimanere a giocare ancora in Italia, ma resta da capire se arriveranno offerte nei prossimi giorni.