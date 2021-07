Cristian Chivu è il nuovo allenatore della Primavera dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro, che ha promosso l'ex difensore romeno alla guida dell'Under 19. Chivu, tra gli eroi del Triplete dell'Inter nel 2010 con Mourinho in panchina, prende il posto di Armando Madonna. In precedenza l'ex giocatore dell'Inter ha allenato la selezione Under 14 nel 2018, poi l'Under 17 nerazzurra e infine l'Under 18, condotta nell'ultima stagione alla semifinale del campionato di categoria persa cotro il Genoa.