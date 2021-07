1/31 ©IPA/Fotogramma

MESSI 'LIBERO' DOPO 17 ANNI. Dallo scoccare della mezzanotte, Lionel Messi non è più ufficialmente un giocatore del Barcellona. Parentesi chiusa con i blaugrana? Non proprio, visto che la Pulga - impegnato con l'Argentina in Copa America - sta trattando il rinnovo con il nuovo presidente Laporta che, a tal proposito, ha spiegato: "Vorrei annunciare il prolungamento di contratto, ma ancora non posso. Le negoziazioni, comunque, vanno avanti spedite".



Ecco chi giocava con i blaugrana nel 2003/04, prima del suo 'avvento'...