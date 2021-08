Calciomercato, news e trattative live

Demiral all'Atalanta: "Voglio vincere un trofeo qui"

Con Romero al Tottenham, l'Atalanta ha trovato in Merih Demiral il sostituto. Il difensore turco è arrivato in nerazzurro dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e ha fissato i suoi obiettivi: "Voglio vincere un trofeo con questa maglia, è il mio obiettivo - le sue parole ai canali ufficiali del club - sono molto felice, vengo in una grande squadra con grandi tifosi, per me è una nuova opportunità molto importante. Gasperini? E' una grande figura: di lui ho sempre sentito che gli allenamenti sono duri, è un grande allenatore e con lui ho una grande chance"