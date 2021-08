Messi parla alle 12 al Camp Nou: le news LIVE

Dopo 21 anni, è arrivato il giorno della fine della storia tra Lionel Messi e il Barcellona. Il campione argentino, che non ha rinnovato il contratto, spiegherà alle 12 in conferenza stampa al Camp Nou i motivi dell'addio con il club blaugrana. Per la Pulga poi sarà tempo di una nuova avventura: l'annuncio non è ancora arrivato, ma il suo futuro sarà con ogni probabilità al Paris Saint-Germain. La conferenza stampa live su Sky Sport 24

